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Експерт спрогнозував кризу на
ринку електроенергії після...

Експерт спрогнозував кризу на ринку електроенергії після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:28

Експерт спрогнозував кризу на ринку електроенергії після...

Пропонуємо до обговорення:
У вересні-жовтні 2019 року на українському ринку електроенергії може початися масштабна криза.

Дивися повний текст Експерт спрогнозував кризу на ринку електроенергії після зростання тарифів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:29

Кризис же будет через 2-3месяца,а за это время можно столько накосить "бабла" по завышенным тарифам.Вот в этом и смысл реформирования энергетики для сегодняшних барыг.
sena_2008atp
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