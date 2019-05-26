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Угорщина виділить понад 7,5
млн євро на закарпатську...

Угорщина виділить понад 7,5 млн євро на закарпатську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 20:43

Угорщина виділить понад 7,5 млн євро на закарпатську...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Угорщини виділить понад 7,5 млн євро на програму підтримки угорської культури Закарпаття.

Дивися повний текст Угорщина виділить понад 7,5 млн євро на закарпатську \"культурну експансію\".
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 20:43

Угорщина чомусь не грає в гру "яка різниця, якою мовою розмовляє, аби людина була гарна".
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