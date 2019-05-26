Уряд Угорщини виділить понад 7,5 млн євро на програму підтримки угорської культури Закарпаття.
Дивися повний текст Угорщина виділить понад 7,5 млн євро на закарпатську \"культурну експансію\".
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Додано: Суб 01 чер, 2019 20:43
Угорщина виділить понад 7,5 млн євро на закарпатську...
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Дивися повний текст Угорщина виділить понад 7,5 млн євро на закарпатську \"культурну експансію\".
Додано: Суб 01 чер, 2019 20:43
Угорщина чомусь не грає в гру "яка різниця, якою мовою розмовляє, аби людина була гарна".
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