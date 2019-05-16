Аналітики Deutsche Bank опублікували щорічний огляд цін і рівня життя в світі.
Дивися повний текст Названо міста з найдорожчим громадським транспортом.
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Додано: Нед 02 чер, 2019 12:00
Названо міста з найдорожчим громадським транспортом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо міста з найдорожчим громадським транспортом.
Додано: Пон 03 чер, 2019 10:37
Если удалили мой комментарий о том что готовят к подорожанию, значит точно. Будет дорожать.
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