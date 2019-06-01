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Коли подешевшають електромобілі
- дослідження Bloomberg

Коли подешевшають електромобілі - дослідження Bloomberg
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 13:41

Коли подешевшають електромобілі - дослідження Bloomberg

Пропонуємо до обговорення:
До 2040 року більше половини світового обсягу продажів легкових автомобілів припадатиме на електромобілі

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 13:42

Нова батарея до Нісан Ліаф коштує 6500 долл, яка ж тут економія? Сьогодні ти зекономив, а завтра ти все повернеш до копійки
ggl_inter
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:50

Зачем вам новая батарея если они восстанавливаются путём замены отдельных элементов? Помимо этого если покупаете авто в салоне то действует гарантия на батарею 5-10 лет
dotster
 
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