До 2040 року більше половини світового обсягу продажів легкових автомобілів припадатиме на електромобілі
Дивися повний текст Коли подешевшають електромобілі - дослідження Bloomberg.
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Додано: Нед 02 чер, 2019 13:41
Коли подешевшають електромобілі - дослідження Bloomberg
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Дивися повний текст Коли подешевшають електромобілі - дослідження Bloomberg.
Додано: Нед 02 чер, 2019 13:42
Нова батарея до Нісан Ліаф коштує 6500 долл, яка ж тут економія? Сьогодні ти зекономив, а завтра ти все повернеш до копійки
Додано: Нед 02 чер, 2019 15:50
Зачем вам новая батарея если они восстанавливаются путём замены отдельных элементов? Помимо этого если покупаете авто в салоне то действует гарантия на батарею 5-10 лет
Додано: Нед 02 чер, 2019 17:53
Додано: Пон 03 чер, 2019 01:32
Осталось узнать че там с прогнозами Блумберга по пленочным камерам по отношению к цифровым. Нет, фрика можно найти и с моментальным Полароидом, но эти исключения лишь подчеркивают правило.
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