Коли подешевшають електромобілі - дослідження Bloomberg

Додано: Пон 03 чер, 2019 12:53

blueiceua написав: Вообще никакой экономии нет, потому что электромобили изначально стоят почти в 2 раза дороже, и пользоваться некомфортно, поскольку инфраструктуры зарядок нет.

И у нас клиимат холодный - а как аккумуляторы работают на морозе - думаю известно всем.

PR-технологии Вообще никакой экономии нет, потому что электромобили изначально стоят почти в 2 раза дороже, и пользоваться некомфортно, поскольку инфраструктуры зарядок нет.И у нас клиимат холодный - а как аккумуляторы работают на морозе - думаю известно всем.PR-технологии

Выхожу на улицу - жара +32. И это только начало. Зимой -10 бывает всего лишь несколько недель. Из чего можно сделать вывод, что климат в Украине потеплел значительно. При рассмотрении вопроса потепления можно найти информацию о том, что гольф-стрим (теплое течение) ослабляется заметно, что приводит к постепенному, но уже заметному похолоданию в Англии, части США и Европы. Сообщения о снежных зимах в странах, ранее не сталкивавшимися с такими явлениями, четко дают нам понять, что климат в некоторых странах поменяется на противоположный. Украина в их числе. Об этом знают афроамериканцы и поэтому уже невозможно не встретить их во всех городах Украины. А они любят теплый климат.Что касается аккумуляторов на морозе, то современные литий-титанатные аккумуляторы, например, не боятся ничего. Технологии развиваются слишком быстро. Боюсь, что электричества скоро будет в дефиците.А Украина с атомной энергетикой и теплым климатом когда-то станет центром мирового производства, отобрав первенство у Китая.