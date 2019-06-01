До 2040 року більше половини світового обсягу продажів легкових автомобілів припадатиме на електромобілі
Дивися повний текст Коли подешевшають електромобілі - дослідження Bloomberg.
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Додано: Нед 02 чер, 2019 13:41
Коли подешевшають електромобілі - дослідження Bloomberg
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли подешевшають електромобілі - дослідження Bloomberg.
Додано: Нед 02 чер, 2019 13:42
Нова батарея до Нісан Ліаф коштує 6500 долл, яка ж тут економія? Сьогодні ти зекономив, а завтра ти все повернеш до копійки
Додано: Нед 02 чер, 2019 15:50
Зачем вам новая батарея если они восстанавливаются путём замены отдельных элементов? Помимо этого если покупаете авто в салоне то действует гарантия на батарею 5-10 лет
Додано: Нед 02 чер, 2019 17:53
Додано: Пон 03 чер, 2019 01:32
Осталось узнать че там с прогнозами Блумберга по пленочным камерам по отношению к цифровым. Нет, фрика можно найти и с моментальным Полароидом, но эти исключения лишь подчеркивают правило.
Додано: Пон 03 чер, 2019 08:31
Емкость батареи падает постепенно, если не использовать быстрые зарядки. И за 8 лет падение составит не более 25%. Если на новой могли проезжали 170км, то через 8 лет 130км. При этом экономия на топливе составляет 1500-2000$ на каждые 20тыс.км
Додано: Пон 03 чер, 2019 10:32
"Электромобили в обслуживании значительно дешевле" - это так. Но как пострадает
мелкий бизнес в странах. Это же сколько народа без работы останется....
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:00
Вообще никакой экономии нет, потому что электромобили изначально стоят почти в 2 раза дороже, и пользоваться некомфортно, поскольку инфраструктуры зарядок нет.
И у нас клиимат холодный - а как аккумуляторы работают на морозе - думаю известно всем.
PR-технологии
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:53
Выхожу на улицу - жара +32. И это только начало. Зимой -10 бывает всего лишь несколько недель. Из чего можно сделать вывод, что климат в Украине потеплел значительно. При рассмотрении вопроса потепления можно найти информацию о том, что гольф-стрим (теплое течение) ослабляется заметно, что приводит к постепенному, но уже заметному похолоданию в Англии, части США и Европы. Сообщения о снежных зимах в странах, ранее не сталкивавшимися с такими явлениями, четко дают нам понять, что климат в некоторых странах поменяется на противоположный. Украина в их числе. Об этом знают афроамериканцы и поэтому уже невозможно не встретить их во всех городах Украины. А они любят теплый климат.
Что касается аккумуляторов на морозе, то современные литий-титанатные аккумуляторы, например, не боятся ничего. Технологии развиваются слишком быстро. Боюсь, что электричества скоро будет в дефиците. А Украина с атомной энергетикой и теплым климатом когда-то станет центром мирового производства, отобрав первенство у Китая.
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