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Коли подешевшають електромобілі - дослідження Bloomberg
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:55
kos1970 написав:
"Электромобили в обслуживании значительно дешевле" - это так. Но как пострадает
мелкий бизнес в странах. Это же сколько народа без работы останется....
Кузовной ремонт, перебор подвески, электрика - некоторых работ станет даже больше.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 12:57
ggl_inter написав:
Нова батарея до Нісан Ліаф коштує 6500 долл, яка ж тут економія? Сьогодні ти зекономив, а завтра ти все повернеш до копійки
В Харькове полностью заменить батарею стоит 3000 долларов. Новая батарея будет китайской скорее всего, но некоторые из китайских товаров на порядок лучше оригинала уже при более низкой цене.
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