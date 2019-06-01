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В «Укравтодорі» розповіли, які
дороги відбудують в першу...

В «Укравтодорі» розповіли, які дороги відбудують в першу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 20:04

В «Укравтодорі» розповіли, які дороги відбудують в першу...

Пропонуємо до обговорення:
Через п'ять років в Україні з'явиться справжній автобан, який за своєю якістю не поступиться німецьким трасам.

Дивися повний текст В «Укравтодорі» розповіли, які дороги відбудують в першу чергу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 20:05

Боюсь если будет строить Укравтодор, то лучше убрать эту фразу из статьи (который по своему качеству не уступит немецким трассам.).
tigr-uu
 
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