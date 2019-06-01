Через п'ять років в Україні з'явиться справжній автобан, який за своєю якістю не поступиться німецьким трасам.
Дивися повний текст В «Укравтодорі» розповіли, які дороги відбудують в першу чергу.
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Додано: Нед 02 чер, 2019 20:04
В «Укравтодорі» розповіли, які дороги відбудують в першу...
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Дивися повний текст В «Укравтодорі» розповіли, які дороги відбудують в першу чергу.
Додано: Нед 02 чер, 2019 20:05
Боюсь если будет строить Укравтодор, то лучше убрать эту фразу из статьи (который по своему качеству не уступит немецким трассам.).
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