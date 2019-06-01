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В «Укравтодорі» розповіли, які
дороги відбудують в першу...

В «Укравтодорі» розповіли, які дороги відбудують в першу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 20:04

В «Укравтодорі» розповіли, які дороги відбудують в першу...

Пропонуємо до обговорення:
Через п'ять років в Україні з'явиться справжній автобан, який за своєю якістю не поступиться німецьким трасам.

Дивися повний текст В «Укравтодорі» розповіли, які дороги відбудують в першу чергу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 20:05

Боюсь если будет строить Укравтодор, то лучше убрать эту фразу из статьи (который по своему качеству не уступит немецким трассам.).
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 01:06

tigr-uu написав:Боюсь если будет строить Укравтодор, то лучше убрать эту фразу из статьи (который по своему качеству не уступит немецким трассам.).

Так он имел виду что вот таким вот не уступит 8)

https://fishki.net/1250643-dorogi-v-ger ... -zimy.htmlЗображення



Это конечно лучше чем автобаны Николаевской области, но по 3 грн за км :?: :roll:

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