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Wizz Air збільшила чистий прибуток на 6%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 чер, 2019 06:11
Пропонуємо до обговорення:
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air Holdings PLC збільшила чистий прибуток на 6% за підсумками 2019 фінансового року, при цьому показник став рекордним і склав майже 300 мільйонів євро.
Дивися повний текст Wizz Air збільшила чистий прибуток на 6%
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Додано: Пон 03 чер, 2019 06:11
им ещё осталось только туалеты на борту самолёта сделать платными и прибыль прямо попрёт... :)
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П'ят 26 кві, 2019 16:50
hno3