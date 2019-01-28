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Тель-Авів збирається перейти
на електротранспорт до 2025...

Тель-Авів збирається перейти на електротранспорт до 2025...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 08:04

Тель-Авів збирається перейти на електротранспорт до 2025...

Пропонуємо до обговорення:
Тель-Авів – друге за рівнем забруднення ізраїльське місто. До 2025 року в ньому заборонять пересування дизельними автомобілями.

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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 08:04

То перейти на електро чи заборонити дизельні? Про бензин/газ забули?
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