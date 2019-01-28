Тель-Авів – друге за рівнем забруднення ізраїльське місто. До 2025 року в ньому заборонять пересування дизельними автомобілями.
Дивися повний текст Тель-Авів збирається перейти на електротранспорт до 2025 року.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 08:04
Тель-Авів збирається перейти на електротранспорт до 2025...
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Дивися повний текст Тель-Авів збирається перейти на електротранспорт до 2025 року.
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:20
Тесле нужно поднимать как-то продажи, работает в убыток, вот и играются в запрещалки с дизелями
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:09
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