Тільки 30% хостелів України працюють офіційно, решта 70% знаходяться в тіні. Про це на круглому столі, присвяченому легалізації хостелів в Україні.
Дивися повний текст В Україні 70% хостелів працюють у тіні - асоціація.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 08:51
В Україні 70% хостелів працюють у тіні - асоціація
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Дивися повний текст В Україні 70% хостелів працюють у тіні - асоціація.
Додано: Пон 03 чер, 2019 08:51
Не знаю на сколько это выгодно, и такой себе бизнесс, не очень чистый.
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