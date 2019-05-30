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В Україні 70% хостелів
працюють у тіні - асоціація

В Україні 70% хостелів працюють у тіні - асоціація
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 08:51

В Україні 70% хостелів працюють у тіні - асоціація

Пропонуємо до обговорення:
Тільки 30% хостелів України працюють офіційно, решта 70% знаходяться в тіні. Про це на круглому столі, присвяченому легалізації хостелів в Україні.

Дивися повний текст В Україні 70% хостелів працюють у тіні - асоціація.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 08:51

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