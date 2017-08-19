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Афери на шиномонтажі: як
обманюють автовласників

Афери на шиномонтажі: як обманюють автовласників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:27

Афери на шиномонтажі: як обманюють автовласників

Пропонуємо до обговорення:
Надування шин азотом - зараз серед популярних обманів.

Дивися повний текст Афери на шиномонтажі: як обманюють автовласників.
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Вентиль на колесо. Раньше это называлось золотником. Вентиль это кран который долго откручивать нужно.
p_a_l
 
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А че, есть шиномонтажи с подъемниками?
airmax78
 
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