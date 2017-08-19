Надування шин азотом - зараз серед популярних обманів.
Дивися повний текст Афери на шиномонтажі: як обманюють автовласників.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 10:27
Афери на шиномонтажі: як обманюють автовласників
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Дивися повний текст Афери на шиномонтажі: як обманюють автовласників.
Додано: Пон 03 чер, 2019 10:28
Вентиль на колесо. Раньше это называлось золотником. Вентиль это кран который долго откручивать нужно.
Додано: Пон 03 чер, 2019 21:08
Re: Афери на шиномонтажі: як обманюють автовласників
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