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В Україні мають намір змінити правила придбання нерухомості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 чер, 2019 10:38
Пропонуємо до обговорення:
В Україні на ринку нерухомості очікуються кардинальні зміни
Дивися повний текст В Україні мають намір змінити правила придбання нерухомості
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Додано: Пон 03 чер, 2019 10:38
Ничего не изменится, кроме еще одной кормушки для чинуш.
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