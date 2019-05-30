В Україні на ринку нерухомості очікуються кардинальні зміни
Дивися повний текст В Україні мають намір змінити правила придбання нерухомості.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 10:38
В Україні мають намір змінити правила придбання нерухомості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні мають намір змінити правила придбання нерухомості.
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:27
Зміни в цій галузі були би цілком доречні. А то у нас дикий ринок ріелторських послуг. Ріелтори ні за що не відповідають, надають нікому не потрібні "інформаційні послуги", а гроші беруть зовсім не відповідні об'єму виконаних робіт та їх якості.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:55
А какой лопух пользуется услугами этих бездельников,да ещё и платит им?
Бывших риелторов ждут на сборе петрушки,ну или на консервных заводах.
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