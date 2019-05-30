В Україні мають намір змінити правила придбання нерухомості

Додано: Пон 03 чер, 2019 11:27

Зміни в цій галузі були би цілком доречні. А то у нас дикий ринок ріелторських послуг. Ріелтори ні за що не відповідають, надають нікому не потрібні "інформаційні послуги", а гроші беруть зовсім не відповідні об'єму виконаних робіт та їх якості.

Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.