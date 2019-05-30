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В Україні мають намір змінити
правила придбання нерухомості

В Україні мають намір змінити правила придбання нерухомості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:38

В Україні мають намір змінити правила придбання нерухомості

Пропонуємо до обговорення:
В Україні на ринку нерухомості очікуються кардинальні зміни

Дивися повний текст В Україні мають намір змінити правила придбання нерухомості.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:38

Ничего не изменится, кроме еще одной кормушки для чинуш.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:27

Зміни в цій галузі були би цілком доречні. А то у нас дикий ринок ріелторських послуг. Ріелтори ні за що не відповідають, надають нікому не потрібні "інформаційні послуги", а гроші беруть зовсім не відповідні об'єму виконаних робіт та їх якості.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:55

А какой лопух пользуется услугами этих бездельников,да ещё и платит им?
Бывших риелторов ждут на сборе петрушки,ну или на консервных заводах.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:53

Риэлтор - это человек, который за несколько фоток, размещение объявления в интернете и пару показов хочет 3-5% от стоимости квартиры ?
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:59

Рылами можно звать как их давно кличут
cuprum
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:06

Nickoss1

Или который знает рынок и инструменты маркетинга недвижимости, владеет навыками переговоров, организации сделок и умеет продать недвижимость быстрее и дороже, чем экономит время и деньги продавцу. Такие тоже бывают. Конечно, хороший брокер нужен далеко не всем. Можно продавать и покупать самостоятельно, часто это значительно выгоднее.

Хочеться верить, что подобные законопроекты уменьшат количество некомпетентных брокеров.
MaXaNDeR
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:49

  NetSerpent написав:Зміни в цій галузі були би цілком доречні. А то у нас дикий ринок ріелторських послуг. Ріелтори ні за що не відповідають, надають нікому не потрібні "інформаційні послуги", а гроші беруть зовсім не відповідні об'єму виконаних робіт та їх якості.

Так в этом смысле ничего и не измениться,просто обычный покупатель заплатит в разы больше этим риэлторам-бездельникам,вот и всё.эти изменения сами риэлторы и пролобировали.Реформы по-украински.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:04

Re: В Україні мають намір змінити правила придбання нерухомо

Ні, ну, все ж таки Для гравців ринку нерухомості розроблять спеціальний кодекс етики і стандартів практики брокера. Порушивши положення якого, можна залишитися без ліцензії. можна звернутись в орган ліцензування, можна до суду. В угоді тепер буде підпис ліцензованої особи, а не, як дотепер: " при***"
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:05

Re: В Україні мають намір змінити правила придбання нерухомо

Ні, ну, все ж таки
Для гравців ринку нерухомості розроблять спеціальний кодекс етики і стандартів практики брокера. Порушивши положення якого, можна залишитися без ліцензії.
можна звернутись в орган ліцензування, можна до суду. В угоді тепер буде підпис ліцензованої особи, а не, як дотепер: " при***"
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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