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В Україні мають намір змінити правила придбання нерухомості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:06
Ні, ну, все ж таки
Для гравців ринку нерухомості розроблять спеціальний кодекс етики і стандартів практики брокера. Порушивши положення якого, можна залишитися без ліцензії.
можна звернутись в орган ліцензування, можна до суду. В угоді тепер буде підпис ліцензованої особи, а не, як дотепер: " при***"
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Додано: Пон 03 чер, 2019 17:14
Ось така дерегуляція тепер.
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