|
|
|
В Україні мають намір змінити правила придбання нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:06
Ні, ну, все ж таки
Для гравців ринку нерухомості розроблять спеціальний кодекс етики і стандартів практики брокера. Порушивши положення якого, можна залишитися без ліцензії.
можна звернутись в орган ліцензування, можна до суду. В угоді тепер буде підпис ліцензованої особи, а не, як дотепер: " при***"
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
-
protefiks1959
-
-
- Повідомлень: 307
- З нами з: 11.06.16
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:14
Ось така дерегуляція тепер.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1574
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:52
1) и докажите, что пользовался их услугами
2) загоняем рынок в тень - там легко рыбку ловить.
Избрали Зе - бо ви 73% того варті. Жеріть
-
ocheret07
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 08.10.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|