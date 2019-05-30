В Україні мають намір змінити правила придбання нерухомості

Додано: Пон 03 чер, 2019 21:49

То , вот время от времени подаю объявление на Сландо о сдаче неплохой квартиры в Киеве возле метро впритык,да еще и в зеленой зоне, ремонт сделан не по бычьему, со вкусом,домик хотя и советская чешка,но очень чистенький и ухоженный подъезд,состояние дома на 4 балла из 5 баллов по оценке, проводимой некогда КГА, цена ниже рынка на 1-2 тыс.грн., сдается в принципе в связи с этим достаточно быстро всегда, со второго просмотра в среднем.

Место для проживания сказочное,из окон море зелени и никаких домов, и метро рядом, а на нем до Крещатика минут 7-8.

Но из нескольких десятков звонков,только 2-3-5 от желающих арендовать, остальные 50 штук -от риэлтеров.

Те пару человек,которые звонят - в основном какие-то зануды,хотят за 5 тыс.арендовать, потом перезванивают через неделю,когда квартира уже давным давно сдана.

Сумму немаленькую бездарям из агентств платят - в размере месячной аренды, вопрос - почему все настолько тупые, не могут элементарно открыть Сландо и пролистать послединие 10 дней, посвятив этому несколько часов ?

Элементарная грамотность нужна,тем более в объявлении всегда в самом начале огромными буквами - пишу - без комиссионных,от собственника.



Лишь несколько раз за все годы сдавал напрямую,когда риэлтерам ничего не попало,всегда все было гладко,что вызывало сомнения я всегда сглаживал,разъяснял, те редкие случае,когда без тупых бездарных упырей сдавал( т.е. без риэлтеров) снимали студенты ,на несколько человек брали квартиру, чтобы платить из нескольких карманов (на сленге риэлтеров).