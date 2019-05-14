|
|
Китай підвищив мита на американські товари
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 чер, 2019 10:47
Пропонуємо до обговорення:
З 1 червня Китай підвищує мита на американський імпорт на суму близько 60 млрд доларів.
Дивися повний текст Китай підвищив мита на американські товари
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89122
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:07
Замечательная новость
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|48
|
Вів 28 тра, 2019 14:48
nalim
|
|1
|90
|
|
|1
|97
|