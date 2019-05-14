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Китай підвищив мита
на американські товари

Китай підвищив мита на американські товари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:47

Китай підвищив мита на американські товари

Пропонуємо до обговорення:
З 1 червня Китай підвищує мита на американський імпорт на суму близько 60 млрд доларів.

Дивися повний текст Китай підвищив мита на американські товари.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:07

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