З 1 червня Китай підвищує мита на американський імпорт на суму близько 60 млрд доларів.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 10:47
Китай підвищив мита на американські товари
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Дивися повний текст Китай підвищив мита на американські товари.
Додано: Пон 03 чер, 2019 13:34
отличный выстрел себе в ногу) стране у которой на рынок труда каждый год выходит 25 млн новых работников - сам Бог велел повоевать со своим основным рынком сбыта))) Напоминает Рашу, которая давит пармезан и ежедневно воюет языком с Западом, который покупает у нее нефть и газ и кормит деградировавшее население этой страны
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