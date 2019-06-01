Про це йдеться в повідомленні на сайті агентства.
Дивися повний текст Аеропорту \"Бориспіль\" загрожує дефолт через рішення КМУ про сплату дивідендів у розмірі 90%.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 11:41
Аеропорту "Бориспіль" загрожує дефолт через рішення КМУ...
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Дивися повний текст Аеропорту \"Бориспіль\" загрожує дефолт через рішення КМУ про сплату дивідендів у розмірі 90%.
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:48
Какой может быть дефолт у прибыльного предприятия? Стоимость обслуживания кредитов закладывается в себестоимость продукции, в данном случае услуг аэропорта. Если прибыль есть, кредит дадут.
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