RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Аеропорту "Бориспіль"
загрожує дефолт через рішення КМУ...

Аеропорту "Бориспіль" загрожує дефолт через рішення КМУ...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:41

Аеропорту "Бориспіль" загрожує дефолт через рішення КМУ...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на сайті агентства.

Дивися повний текст Аеропорту \"Бориспіль\" загрожує дефолт через рішення КМУ про сплату дивідендів у розмірі 90%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89122
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:48

Какой может быть дефолт у прибыльного предприятия? Стоимость обслуживания кредитов закладывается в себестоимость продукции, в данном случае услуг аэропорта. Если прибыль есть, кредит дадут.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 857
З нами з: 14.04.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:53

phantom_systems, а как же низкий тариф для райяна? :mrgreen:
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 19.12.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:09

Пусть поуменьшат зарплаты руководству и будет все впорядке с баллансом
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 250
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, коли президент "розбереться" з тарифами... 1, 2, 3
R2 » П'ят 31 тра, 2019 09:43
20 1117
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 чер, 2019 11:51
freeze
Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Приват24
R2 » П'ят 31 тра, 2019 14:41
9 489
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 чер, 2019 08:40
0mage0
У "Кварталі" розповіли, чи отримуватиме Зеленський...
R2 » П'ят 31 тра, 2019 16:39
2 100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 17:51
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15093)
03.06.2019 13:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.