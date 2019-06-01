Про це йдеться в повідомленні на сайті агентства.
Дивися повний текст Аеропорту \"Бориспіль\" загрожує дефолт через рішення КМУ про сплату дивідендів у розмірі 90%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:41
Аеропорту "Бориспіль" загрожує дефолт через рішення КМУ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аеропорту \"Бориспіль\" загрожує дефолт через рішення КМУ про сплату дивідендів у розмірі 90%.
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:48
Какой может быть дефолт у прибыльного предприятия? Стоимость обслуживания кредитов закладывается в себестоимость продукции, в данном случае услуг аэропорта. Если прибыль есть, кредит дадут.
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:09
Пусть поуменьшат зарплаты руководству и будет все впорядке с баллансом
Додано: Пон 03 чер, 2019 13:13
Наемные работники недовольны политикой владельца?
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:00
если выплата дивидендов может привести к дефолту, то владельцу аэропорта срочно надо менять менеджмент и проводить аудит...
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems, zloy_ukr і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|