|
|
Скільки заробляють співробітники відомих IT-компаній...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:56
Пропонуємо до обговорення:
Видання Wired зібрало фінансові звіти найбільших IT-компаній з інформацією про середню зарплату в кожній з них.
Дивися повний текст Скільки заробляють співробітники відомих IT-компаній (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89122
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:56
Украине такой закон был бы тоже очень полезен
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему