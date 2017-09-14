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Скільки заробляють співробітники
відомих IT-компаній...

Скільки заробляють співробітники відомих IT-компаній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:56

Скільки заробляють співробітники відомих IT-компаній...

Пропонуємо до обговорення:
Видання Wired зібрало фінансові звіти найбільших IT-компаній з інформацією про середню зарплату в кожній з них.

Дивися повний текст Скільки заробляють співробітники відомих IT-компаній (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:56

Украине такой закон был бы тоже очень полезен
blueiceua
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