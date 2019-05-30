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В Україні сьогодні запрацює новий український правопис
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:04
Пропонуємо до обговорення:
У понеділок, 3 червня 2019 року, фінальний текст нової редакції українського правопису буде опублікований на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.
Дивися повний текст В Україні сьогодні запрацює новий український правопис
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Додано: Пон 03 чер, 2019 12:04
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