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В Україні сьогодні запрацює
новий український правопис

В Україні сьогодні запрацює новий український правопис
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:04

В Україні сьогодні запрацює новий український правопис

Пропонуємо до обговорення:
У понеділок, 3 червня 2019 року, фінальний текст нової редакції українського правопису буде опублікований на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.

Дивися повний текст В Україні сьогодні запрацює новий український правопис.
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очередной маразм не имеющий не смысла ни пользы...
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