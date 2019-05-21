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Для фермерів хочуть створити
окрему групу оподаткування

Для фермерів хочуть створити окрему групу оподаткування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:46

Для фермерів хочуть створити окрему групу оподаткування

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство аграрної політики пропонує вивести фермерські господарства в окрему групу оподаткування.

Дивися повний текст Для фермерів хочуть створити окрему групу оподаткування.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:46

.... Кроме того, Шеремета отметил важность принятия законопроекта № 8236 о передаче фермерских земель постоянного пользования в собственность фермерам,
Не смешите мои тапочки! Даже покупать не нужно будет! Просто кто то на себя переоформит землю! И я да же догадываюсь кто ...........
сова
 
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