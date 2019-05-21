Міністерство аграрної політики пропонує вивести фермерські господарства в окрему групу оподаткування.
Дивися повний текст Для фермерів хочуть створити окрему групу оподаткування.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 12:46
Для фермерів хочуть створити окрему групу оподаткування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для фермерів хочуть створити окрему групу оподаткування.
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:46
.... Кроме того, Шеремета отметил важность принятия законопроекта № 8236 о передаче фермерских земель постоянного пользования в собственность фермерам,
Не смешите мои тапочки! Даже покупать не нужно будет! Просто кто то на себя переоформит землю! И я да же догадываюсь кто ...........
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