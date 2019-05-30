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В НБУ назвали причини падіння
світових цін на нафту і газ

В НБУ назвали причини падіння світових цін на нафту і газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:17

В НБУ назвали причини падіння світових цін на нафту і газ

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в "Макроекономічному і монетарному огляді" Національного банку (травень 2019 року).

Дивися повний текст В НБУ назвали причини падіння світових цін на нафту і газ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:17

може саме зараз варто поповнювати запаси на зиму?
shlyocuk
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