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В НБУ назвали причини падіння світових цін на нафту і газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 чер, 2019 13:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в "Макроекономічному і монетарному огляді" Національного банку (травень 2019 року).
Дивися повний текст В НБУ назвали причини падіння світових цін на нафту і газ
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Додано: Пон 03 чер, 2019 13:17
може саме зараз варто поповнювати запаси на зиму?
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shlyocuk
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