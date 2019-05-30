Про це йдеться в "Макроекономічному і монетарному огляді" Національного банку (травень 2019 року).
Дивися повний текст В НБУ назвали причини падіння світових цін на нафту і газ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 чер, 2019 13:17
В НБУ назвали причини падіння світових цін на нафту і газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ назвали причини падіння світових цін на нафту і газ.
Додано: Пон 03 чер, 2019 13:45
Если мы покупаем газ в Европе,почему у нас цена не падает?Когда цена на нефть на бирже поднимается наши барыги реагируют моментально повышением цен,когда цены на энергоносители в Европе падают,Украина живет по своим экономическим "законам".
|