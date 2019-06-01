У МВС пропонують запровадити персональну відповідальність інструкторів автошкіл за навчання і підготовку водіїв.
Дивися повний текст \"Індивідуальна відповідальність інструкторів\": у МВС анонсували \"сюрприз\" для автошкіл.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 чер, 2019 13:31
"Індивідуальна відповідальність інструкторів": у МВС...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Індивідуальна відповідальність інструкторів\": у МВС анонсували \"сюрприз\" для автошкіл.
Додано: Пон 03 чер, 2019 13:31
в США инструктором вождения может быть любой человек с правами, а теорию вообще учат по распечатанному на нескольких листках конспекту из интернета. А у нас видимо поставили цель - сделать получение самым сложным испытанием в жизни, на уровне как женщине родить. Разве недостаточно хотя бы того, что тебе на экзамене в ГАИ (когда сдаешь без взятки) вместо нормальной машины подсовывают какой нибудь ушлепаный ТАЗ с полуживым сцеплением?
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:18
Менты нашли того, кого будет отвечать за выданные ими за бабки права. Круто устроились.
|