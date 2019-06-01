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"Індивідуальна відповідальність
інструкторів": у МВС...

"Індивідуальна відповідальність інструкторів": у МВС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:31

"Індивідуальна відповідальність інструкторів": у МВС...

Пропонуємо до обговорення:
У МВС пропонують запровадити персональну відповідальність інструкторів автошкіл за навчання і підготовку водіїв.

Дивися повний текст \"Індивідуальна відповідальність інструкторів\": у МВС анонсували \"сюрприз\" для автошкіл.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:31

в США инструктором вождения может быть любой человек с правами, а теорию вообще учат по распечатанному на нескольких листках конспекту из интернета. А у нас видимо поставили цель - сделать получение самым сложным испытанием в жизни, на уровне как женщине родить. Разве недостаточно хотя бы того, что тебе на экзамене в ГАИ (когда сдаешь без взятки) вместо нормальной машины подсовывают какой нибудь ушлепаный ТАЗ с полуживым сцеплением?
redmax11
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:18

Менты нашли того, кого будет отвечать за выданные ими за бабки права. Круто устроились.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 21:45

Re: "Індивідуальна відповідальність інструкторів": у МВС...

Омелян №2 ?
Особенно "порадовала" карьера этого кадра -

Дата народження: 23.11.1986 (32 роки)
ДОСВІД РОБОТИ
Робота у комерцiйних структурах 2005-2013
Радник Міністра внутрішніх справ України 2014-2015
Заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України 2015-11.2015
Начальник Головного сервісного центру МВС України з 11.2015
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