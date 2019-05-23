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Зеленський обрав собі прес-секретаря - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 чер, 2019 13:49
Пропонуємо до обговорення:
У конкурсі на посаду прес-секретаря президента Володимира Зеленського перемогла 32-річна журналістка Юлія Мендель, передає "The Бабель". Вона працювала на українських телеканалах і писала для іноземних видань.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 13:49
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