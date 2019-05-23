RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський обрав собі
прес-секретаря - ЗМІ

Зеленський обрав собі прес-секретаря - ЗМІ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:49

Зеленський обрав собі прес-секретаря - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
У конкурсі на посаду прес-секретаря президента Володимира Зеленського перемогла 32-річна журналістка Юлія Мендель, передає "The Бабель". Вона працювала на українських телеканалах і писала для іноземних видань.

Дивися повний текст Зеленський обрав собі прес-секретаря - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89126
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:49

Евреи, евреи, кругом одни евреи!
andriyzhagun
Аватар користувача
 
Повідомлень: 260
З нами з: 09.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У "Кварталі" розповіли, чи отримуватиме Зеленський...
R2 » П'ят 31 тра, 2019 16:39
2 100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 17:51
Sommer
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство 1, 2
R2 » Вів 28 тра, 2019 18:42
12 647
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 тра, 2019 15:39
Igorten
Зеленський хоче країну і уряд у смартфоні
R2 » Чет 23 тра, 2019 17:06
2 135
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 тра, 2019 09:50
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71677)
03.06.2019 14:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.