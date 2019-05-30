На певних ділянках в Україні почали з'являтися дороги європейської якості.
Дивися повний текст В Україні з'явилися дороги європейської якості - Новак.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 14:15
В Україні з'явилися дороги європейської якості - Новак
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явилися дороги європейської якості - Новак.
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:56
а где можно ознакомится со списком участков европейского качества? а то в какую сторону от Киева не поедешь дороги или плохие или очень плохие...
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