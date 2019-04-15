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На європейських ринках
ціна на газ впала на 20%

На європейських ринках ціна на газ впала на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:22

На європейських ринках ціна на газ впала на 20%

Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня на європейських ринках істотно впала ціна на газ. Про це йдеться в повідомленні Української енергетичної біржі.

Дивися повний текст На європейських ринках ціна на газ впала на 20%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:23

Мы не Европа, мы только по пути туда. Соответственно, у нас свои цены, не европейские.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:29

Только фраза - "быстро реагирует" работает в обе строны. Тоесть после падения до 10€/МВт может быть подъем до 30€/МВт
pavel_kleymionov
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:31

Это как с долларами: если пишут, что падает, значит - будет расти.
Р.С. (В Украине с 1 июня цена на природный газ для населения вырастет до 8,6 гривен за кубометр (с учетом налога на добавленную стоимость).
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:04

Re: На європейських ринках ціна на газ впала на 20%

  zloy_ukr написав:...с 1 июня цена на природный газ для населения вырастет...
Чого ж не пишеш, що буде з 1 липня? Чи інформація такого вмісту не лягає в зрадо-посил: "в липні «Нафтогаз» відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше"?
І це ще без врахування оцієї просадки на європейських ринках в минулі вихідні.
forumreader
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:13

  forumreader написав:
  zloy_ukr написав:...с 1 июня цена на природный газ для населения вырастет...
Чого ж не пишеш, що буде з 1 липня? Чи інформація такого вмісту не лягає в зрадо-посил: "в липні «Нафтогаз» відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше"?
І це ще без врахування оцієї просадки на європейських ринках в минулі вихідні.

проблема в том что нафтогаз не отпускает газ непосредственно населению. 99,9% населения получает газ от частных облгазов, а у них для населения никакого снижения цены не предусмотрено...
Vagabondo
 
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