Минулого тижня на європейських ринках істотно впала ціна на газ. Про це йдеться в повідомленні Української енергетичної біржі.
Дивися повний текст На європейських ринках ціна на газ впала на 20%.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 14:22
На європейських ринках ціна на газ впала на 20%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На європейських ринках ціна на газ впала на 20%.
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:23
Мы не Европа, мы только по пути туда. Соответственно, у нас свои цены, не европейские.
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:29
Только фраза - "быстро реагирует" работает в обе строны. Тоесть после падения до 10€/МВт может быть подъем до 30€/МВт
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:31
Это как с долларами: если пишут, что падает, значит - будет расти.
Р.С. (В Украине с 1 июня цена на природный газ для населения вырастет до 8,6 гривен за кубометр (с учетом налога на добавленную стоимость).
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:04
Re: На європейських ринках ціна на газ впала на 20%
Чого ж не пишеш, що буде з 1 липня? Чи інформація такого вмісту не лягає в зрадо-посил: "в липні «Нафтогаз» відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше"?
І це ще без врахування оцієї просадки на європейських ринках в минулі вихідні.
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:13
проблема в том что нафтогаз не отпускает газ непосредственно населению. 99,9% населения получает газ от частных облгазов, а у них для населения никакого снижения цены не предусмотрено...
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