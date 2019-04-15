На європейських ринках ціна на газ впала на 20%

Додано: Пон 03 чер, 2019 14:31

Это как с долларами: если пишут, что падает, значит - будет расти.

Р.С. (В Украине с 1 июня цена на природный газ для населения вырастет до 8,6 гривен за кубометр (с учетом налога на добавленную стоимость).