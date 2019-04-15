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На європейських ринках ціна на газ впала на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:22
Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня на європейських ринках істотно впала ціна на газ. Про це йдеться в повідомленні Української енергетичної біржі.
Дивися повний текст На європейських ринках ціна на газ впала на 20%
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R2
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Додано: Пон 03 чер, 2019 14:23
Мы не Европа, мы только по пути туда. Соответственно, у нас свои цены, не европейские.
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nalim
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Додано: Пон 03 чер, 2019 14:29
Только фраза - "быстро реагирует" работает в обе строны. Тоесть после падения до 10€/МВт может быть подъем до 30€/МВт
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pavel_kleymionov
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Додано: Пон 03 чер, 2019 14:31
Это как с долларами: если пишут, что падает, значит - будет расти.
Р.С. (В Украине с 1 июня цена на природный газ для населения вырастет до 8,6 гривен за кубометр (с учетом налога на добавленную стоимость).
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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zloy_ukr
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Додано: Пон 03 чер, 2019 15:04
zloy_ukr написав:
...с 1 июня цена на природный газ для населения вырастет...
Чого ж не пишеш, що буде з 1 липня? Чи інформація такого вмісту не лягає в зрадо-посил: "в липні «Нафтогаз» відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше"?
І це ще без врахування оцієї просадки на європейських ринках в минулі вихідні.
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forumreader
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Додано: Пон 03 чер, 2019 15:13
forumreader написав: zloy_ukr написав:
...с 1 июня цена на природный газ для населения вырастет...
Чого ж не пишеш, що буде з 1 липня? Чи інформація такого вмісту не лягає в зрадо-посил: "в липні «Нафтогаз» відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше"?
І це ще без врахування оцієї просадки на європейських ринках в минулі вихідні.
проблема в том что нафтогаз не отпускает газ непосредственно населению. 99,9% населения получает газ от частных облгазов, а у них для населения никакого снижения цены не предусмотрено...
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Vagabondo
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Додано: Пон 03 чер, 2019 17:34
Vagabondo написав: forumreader написав: zloy_ukr написав:
...с 1 июня цена на природный газ для населения вырастет...
Чого ж не пишеш, що буде з 1 липня? Чи інформація такого вмісту не лягає в зрадо-посил: "в липні «Нафтогаз» відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше"?
І це ще без врахування оцієї просадки на європейських ринках в минулі вихідні.
проблема в том что нафтогаз не отпускает газ непосредственно населению. 99,9% населения получает газ от частных облгазов, а у них для населения никакого снижения цены не предусмотрено...
А рагулятор у нас зачем?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 03 чер, 2019 21:44
Вкладчик1234 написав: Vagabondo написав: forumreader написав:
Чого ж не пишеш, що буде з 1 липня? Чи інформація такого вмісту не лягає в зрадо-посил: "в липні «Нафтогаз» відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше"?
І це ще без врахування оцієї просадки на європейських ринках в минулі вихідні.
проблема в том что нафтогаз не отпускает газ непосредственно населению. 99,9% населения получает газ от частных облгазов, а у них для населения никакого снижения цены не предусмотрено...
А рагулятор у нас зачем?
а у регулятора пока есть только постанова о повышении цены, а о снижении цены там даже и не рассматривали...
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Vagabondo
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