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Трамп порекомендував Лондону
не виплачувати Брюсселю 39...

Трамп порекомендував Лондону не виплачувати Брюсселю 39...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:24

Трамп порекомендував Лондону не виплачувати Брюсселю 39...

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп напередодні свого офіційного візиту до Великої Британії рекомендував Лондону не виплачувати Брюсселю відступні у розмірі 39 млрд фунтів за невиконання зобов’язань перед ЄС у зв’язку з Brexit.

Дивися повний текст Трамп порекомендував Лондону не виплачувати Брюсселю 39 млрд фунтів за Brexit.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:25

Давно пора было послать Европу, и нам кстати, тоже.
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