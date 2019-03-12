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Трамп порекомендував Лондону не виплачувати Брюсселю 39...
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Додано: Пон 03 чер, 2019 14:24
Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп напередодні свого офіційного візиту до Великої Британії рекомендував Лондону не виплачувати Брюсселю відступні у розмірі 39 млрд фунтів за невиконання зобов’язань перед ЄС у зв’язку з Brexit.
Дивися повний текст Трамп порекомендував Лондону не виплачувати Брюсселю 39 млрд фунтів за Brexit
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Додано: Пон 03 чер, 2019 14:25
Давно пора было послать Европу, и нам кстати, тоже.
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