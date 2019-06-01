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У Зеленського назвали
кількість підготовлених...

У Зеленського назвали кількість підготовлених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:34

У Зеленського назвали кількість підготовлених...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук під час брифінгу.

Дивися повний текст У Зеленського назвали кількість підготовлених президентом законів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:34

Пока нынешних мордыхаев не вынесут из рады прямиком на кладбище или сизо ни о каких рассмотрениях президентских законопроектов не может быть и речи.Согласен что и в нынешним созыве есть хорошие люди но их очень мало.Так что президент вам пора подключать все следственные органы и в плотную занятся этой гнилью.Уголовных дел за ними как блох на дворовой собаке.Да и мораторий на смертную казнь отменить на пол годика и наконец то навести порядок среди нынешних слуг народа.
alexandrit01
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