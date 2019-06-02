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Зеленський назвав дату нових
переговорів щодо Донбасу

Зеленський назвав дату нових переговорів щодо Донбасу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:12

Зеленський назвав дату нових переговорів щодо Донбасу

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав на брифінгу.

Дивися повний текст Зеленський назвав дату нових переговорів щодо Донбасу.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:12

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