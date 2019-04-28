Українські водії все більше економлять на бензині.
Дивися повний текст Водії бойкотують заправки: купують менше бензину і дедалі більше автогазу.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 20:01
Водії бойкотують заправки: купують менше бензину і...
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Дивися повний текст Водії бойкотують заправки: купують менше бензину і дедалі більше автогазу.
Додано: Пон 03 чер, 2019 20:42
Автолюбители)) Какое архаичное слово, от которого веет временами совка, когда чтобы машина могла ездить - ей надо было уделять внимания больше чем жене
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