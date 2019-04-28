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Водії бойкотують заправки:
купують менше бензину і...

Водії бойкотують заправки: купують менше бензину і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 20:01

Водії бойкотують заправки: купують менше бензину і...

Пропонуємо до обговорення:
Українські водії все більше економлять на бензині.

Дивися повний текст Водії бойкотують заправки: купують менше бензину і дедалі більше автогазу.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 20:42

Автолюбители)) Какое архаичное слово, от которого веет временами совка, когда чтобы машина могла ездить - ей надо было уделять внимания больше чем жене
redmax11
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