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Найбільші та найнижчі середні
зарплати у різних сферах

Найбільші та найнижчі середні зарплати у різних сферах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 21:51

Найбільші та найнижчі середні зарплати у різних сферах

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2019 року середньомісячна заробітна плата українців зросла на 20,8%.

Дивися повний текст Найбільші та найнижчі середні зарплати у різних сферах.
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