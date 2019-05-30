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Курятина в Україні
вдвічі дешевша за свинину

Курятина в Україні вдвічі дешевша за свинину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 07:39

Курятина в Україні вдвічі дешевша за свинину

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Про це свідчать дані Держстатистики

Дивися повний текст Курятина в Україні вдвічі дешевша за свинину.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 07:39

сравнивают тушку курицы с кг свинины. А стоимость куриного филе дороже 1 кг свинины.
rw666
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