Про це свідчать дані Держстатистики
Дивися повний текст Курятина в Україні вдвічі дешевша за свинину.
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Додано: Вів 04 чер, 2019 07:39
Курятина в Україні вдвічі дешевша за свинину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курятина в Україні вдвічі дешевша за свинину.
Додано: Вів 04 чер, 2019 07:39
сравнивают тушку курицы с кг свинины. А стоимость куриного филе дороже 1 кг свинины.
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