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Турецька компанія побудує
вітряну електростанцію за 64...

Турецька компанія побудує вітряну електростанцію за 64...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 08:02

Турецька компанія побудує вітряну електростанцію за 64...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Guris Insaat ve Muhendislik A.S. (Туреччина) вирішила побудувати вітряну електростанцію за 64,1 млн євро в Овідіополі Одеської області.

Дивися повний текст Турецька компанія побудує вітряну електростанцію за 64 млн євро під Одесою.
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что то дорого. 2 мл за 1 мвт...
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