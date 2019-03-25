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Турецька компанія побудує вітряну електростанцію за 64...
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Додано: Вів 04 чер, 2019 08:02
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Guris Insaat ve Muhendislik A.S. (Туреччина) вирішила побудувати вітряну електростанцію за 64,1 млн євро в Овідіополі Одеської області.
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Додано: Вів 04 чер, 2019 08:02
что то дорого. 2 мл за 1 мвт...
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