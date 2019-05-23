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Приватбанк не зміг
продати свої нафтобази

Приватбанк не зміг продати свої нафтобази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 09:17

Приватбанк не зміг продати свої нафтобази

Пропонуємо до обговорення:
Як відомо, на аукціон були виставлені 34 нафтобази в п'яти областях України:

Дивися повний текст Приватбанк не зміг продати свої нафтобази.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 09:17

Реакція на бєнємойского? А раптом в справедливий суд подасть.
lbuda
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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