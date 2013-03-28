Продаж кредитної спілки

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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Додано: Чет 03 сер, 2017 11:01
Продажа/передача діючої кредитної спілки
Пропонуємо продож/передачу діючої кредитної спілки, яка працює із 1999 року та зареєстрована як фінансова установа.Сільська місцевість, є філія у м.Львів, гарний офіс, налагоджений бухгалтерський облік та звітність, щорічне проведення аудиту. Активи - 3 млн.грн.,є досвід роботи, надання пропозицій щодо підбору кадрів та ін. Ціна договірна. Розглянемо пропозицію вкладення інвестицій за участь у капіталі.Тел.0964905055.
Додано: Вів 12 лис, 2019 11:57
Продам Кредитну спілку
Продається Кредитна Спілка, діюча, заборгованості не має, нормативи виконуються. Реєстрація 2007р.. Отриманні ліцензії в 2017р., а саме :
- на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступних їх повернення;
- на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Ціна 100 000,00 грн.
Тел.+380506166805
Додано: Пон 16 сер, 2021 12:08
Купівля Кредитної спілки
Куплю кредитну спілку з ліцензіями та без жодних зобов'язань
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